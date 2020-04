Flash mob Penitenziaria al Cotugno. Stemma e dedica “stima e riconoscenza” consegnati a sanitari.

A sirene spiegate auto della Polizia Penitenziaria hanno raggiunto stamane l’Istituto Malattie infettive e, davanti agli agenti “sugli attenti”, Pasquale Colucci, comandante del Nucleo Provinciale Traduzioni e Piantonamenti di Napoli (NOTP), ha donato agli operatori della struttura il crest (stemma) del Corpo con una dedica: “Al personale dell’ospedale Cotugno con stima e riconoscenza dal Notp Secondigliano”.

Con un gesto insolito e toccante la Polizia Penitenziaria ha così voluto dire grazie all’”Esercito bianco”, gli operatori sanitari di una delle strutture – simbolo del contrasto all’infezione da Covid-19.

Gli uomini del NOTP hanno un rapporto costante con i sanitari del Cotugno che ospita un reparto detentivo. Tra le funzioni del Nucleo, c’è quella di accompagnare in ospedale i detenuti e, tra questi, i contagiati dal Covid–19. Una collaborazione tra operatori di prima linea su fronti diversi, che ha visto il personale sanitario, nonostante le difficoltà del momento, sempre disponibile e professionale.

L’iniziativa di oggi è stata accompagnata da un altro gesto di solidarietà: una raccolta fondi avviata dalla Polizia Penitenziaria nell’istituto di Secondigliano.

“Su sollecitazione di numerosi colleghi che operano presso il reparto detentivo dell’Ospedale Cotugno – ha dichiarato il Comandante Colucci – ho chiesto e ottenuto dal nostro vertice regionale, l’autorizzazione a effettuare questa raccolta fondi. Abbiamo il desiderio di fare qualcosa, di dare una mano a chi in questi giorni rischia la vita per gli altri, per noi, per le nostre famiglie”.

I fondi raccolti – spiega Domenico Schiattone, referente per la Comunicazione del Provveditorato della Campania – per scelta degli organizzatori andranno a sostegno degli ospedali Cotugno e Pascale nella lotta al COVID-19, l’obiettivo è ampliare i posti di terapia intensiva e favorire la sperimentazione clinica del vaccino condotta dal professor Paolo Ascierto”.