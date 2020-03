Richiesta di accertamenti e verifica della presenza nella struttura carceraria di telefoni cellulari nella disponibilità dei detenuti..

Richiesta di verifica della presenza nella struttura carceraria di telefoni cellulari nella disponibilità dei detenuti..

I Deputati ASCARI, MARIANI, MARTINCIGLIO, NAPPI, BARBUTO e VILLANI presentano interrogazione al Ministero della Giustizia dopo il rinvenimento nel carcere dell’Ucciardone di Palermo di telefoni cellulari

ASCARI, MARIANI, MARTINCIGLIO, NAPPI, BARBUTO e VILLANI. —

Al Ministro della giustizia, al Ministro dell’interno. —

Per sapere – premesso che: nel carcere dell’Ucciardone di Palermo, come in altri istituti penitenziari italiani, in questi giorni si sono registrate rivolte da parte dei detenuti, apparentemente motivate dalle restrizioni dovute al contenimento del Covid-19; una volta sedata la rivolta, gli agenti della polizia penitenziaria hanno effettuato dei controlli nella struttura e hanno rinvenuto dieci piccoli cellulari nascosti dentro alcune celle; a seguito del ritrovamento sono state avviate indagini per accertare come i telefonini, alcuni dei quali possono connettersi ad internet, siano entrati nel penitenziario; secondo quanto dichiarato dalla direttrice del carcere dottoressa Giovanna Re, « Stiamo cercando di verificare come siano stati portati all’interno. In alcune zone del penitenziario le mura sono più basse e forse è anche possibile lanciare questi piccoli oggetti dall’esterno. Stiamo valutando ogni possibilità. Al momento, dopo le proteste di questi giorni, la situazione è tornata calma. Potenzieremo i colloqui telefonici e con Skype. Al momento la struttura carceraria è protetta e così deve restare. Sarebbe difficile convivere con l’infezione all’interno del penitenziario. Per questo sono stati ridotti i colloqui »; precedentemente, nell’aprile del 2019, all’interno del magazzino dell’ottava sezione del medesimo carcere, che allora era organizzata in regime aperto, vennero trovati 100 grammi di hashish già divisi in dosi e un micro-telefonino avvolto nel cellophane e nascosto dietro un congelatore –:

se si intenda verificare, anche per il tramite di ispettori ministeriali, per quali ragioni sia stato possibile introdurre telefoni cellulari all’interno del carcere dell’Ucciardone di Palermo e se si intendano avviare controlli approfonditi all’interno di tutta la struttura carceraria per accertarsi che non vi siano ulteriori telefoni cellulari nella libera disponibilità dei detenuti o altri strumenti che consentano la libera comunicazione con l’esterno del carcere. (3-01396)