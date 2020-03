Quarantena personale penitenziario: nuove direttive dal Dap

Pasti assicurati e alloggio gratuito durante l’intero periodo della quarantena per il personale di Polizia Penitenziaria costretto in isolamento fiduciario nelle caserme degli istituti. Lo stabilisce una direttiva predisposta dalla Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ed inviata ai Provveditori regionali, ai Direttori degli istituti e ai Comandanti di reparto.

La direttiva, di carattere eccezionale, punta ad alleviare il disagio del personale che, su indicazione sanitaria, è tenuto a restare confinato nel proprio alloggio per il periodo di tempo prescritto dal medico.

In questi casi, sarà cura della Direzione dell’istituto penitenziario far prelevare dalle mense di servizio il cibo da destinare al personale in quarantena in caserma. Allo stesso modo e in via del tutto eccezionale per l’intera durata dell’isolamento, non sarà richiesto ai dipendenti in questione di corrispondere i relativi oneri alloggiativi.(gNews)

Di seguito le disposizioni del DAP