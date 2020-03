Tamponi a tutti gli agenti della polizia penitenziari, per la tutela della salute..

Parma, Gambarini (Cambiamo!): “Tamponi a tutti gli agenti della polizia penitenziaria”

“Tamponi a tutti gli agenti della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Parma”. La responsabile regionale di Cambiamo! Francesca Gambarini si unisce all’appello dei sindacati di polizia per la tutela della salute degli agenti della polizia penitenziaria e dei detenuti. “Cinque agenti delle polizia penitenziaria di Parma, a cui auguriamo una pronta guarigione, sono risultati positivi al Covid19, altri agenti sono in quarantena e un’intera sezione del carcere sembra essere in quarantena per un detenuto che avrebbe sintomi del Covid19 – spiega Gambarini – . Stando così le cose, è necessario intervenire immediatamente per due motivi, egualmente importanti. Primo: nei giorni scorsi abbiamo assistito, in tutta Italia. a rivolte nelle carceri con morti ed evasioni. Come potremmo garantire l’ordine con il corpo della polizia penitenziaria decimato per via del Covid19? Secondo: il diffondersi del virus in carcere potrebbe avere conseguenza disastrose mietendo vittime tra detenuti e personale. Per questo ritengo prioritario effettuare il tampone agli agenti in modo da poter isolare e curare immediatamente chi eventualmente risultasse positivo(ilmonito.it)