Donate 700 mascherine alla Polizia Penitenziaria del Trapanese

Un gesto di solidarietà che si è trasformato in una donazione per continuare ad assicurare i servizi essenziali della Polizia Penitenziaria del Trapanese.

Nelle scorse ore, presso l’istituto Penitenziario “ Pietro Cerulli” di Trapani, i sindacati della Polizia Penitenziaria: SAPPE, OSAPP, SINAPPE, UILPA, CISL/FNS, USPP e CNPP, hanno devoluto 700 mascherine di protezione individuali per mettere i Poliziotti penitenziari in sicurezza al momento che espletano servizio all’interno e all’esterno dell’istituto.

Le mascherine sono state consegnate al Comandante di Reparto, Dott. Giuseppe ROMANO Dirigente Aggiunto di Polizia Penitenziaria e al Comandante del Nucleo Prov. Traduzione e Piantonamenti “ in assenza del Comm. capo Dott. Massimo Nuzzolo” all’ Isp.re Sup.re Vincenzo Di Via Vice Comandante che, prontamente le hanno consegnate al personale addetto alla divisione.

Nei prossimi giorni, saranno consegnati altre mascherine presso gli Istituti Penitenziari di Castelvetrano e Favignana

Infine, ancora una volta anche noi, appartenenti alla Polizia Penitenziaria, raccomandiamo a Tutti i cittadini di non uscire di casa se non per assoluta necessità, di lavarsi spesso le mani e di osservare le prescrizioni governative e regionali “(lasberla.com)

SAPPE OSAPP UILPA SINAPPE CISL USPP CNPP

F.to D’AGUANNO F.to SAVALLI F.to SCADUTO F.to CIARAMITA F.to TRAPANI F.to ARCERI F.to DI GAETANO