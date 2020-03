COVID-19: decreto-legge Cura Italia.Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento…

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Prosegue in Commissione Bilancio, la prossima settimana, l’esame, avviato martedì 24 marzo, con la relazione del sen. Pesco, del ddl n. 1766, di conversione in legge del decreto-legge n. 18 di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connessi all’emergenza da COVID-19. Il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto venerdì 27 marzo. Il provvedimento è atteso in Aula mercoledì 8 aprile.

Di seguito il documento con le misure in discussione