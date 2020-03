Agrigento, aggressione in carcere: detenuto colpisce agente a suon di pugni

Continuano le aggressioni nelle carceri italiane e in particolare in quelle siciliane.

Dopo gli scontri avvenuti nelle scorse settimane nella casa circondariale di San Cataldo adesso sarebbe toccata a quella situata in Contrada Petrusa ad Agrigento dove un detenuto avrebbe aggredito a suon di pugni un agente di polizia penitenziaria.

In seguito al furente scontro, interrotto immediatamente da parte dei colleghi del poliziotto, quest’ultimo è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dove i medici hanno riscontrato una frattura del setto nasale mentre invece il detenuto è stato posto in isolamento a meditare sul proprio scatto d’ira. (siciliareporter.com)