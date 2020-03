Dap, interpelli per nuclei polizia penitenziaria presso uffici Uepe

Per rafforzare gli uffici che sovrintendono all’esecuzione della pena fuori dagli istituti, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha emanato due interpelli nazionali per l’assegnazione di personale ai Nuclei di Polizia Penitenziaria presenti negli Uffici Interdistrettuali e Distrettuali di Esecuzione Penale Esterna.

Il primo è destinato ad attribuire le funzioni di Comandante del Nucleo nelle 10 sedi, uno per sede, degli Uffici Interdistrettuali di Bologna, Cagliari Catanzaro, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, ed è riservato al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria appartenente alla carriera dei funzionari.

L’altro interpello è riservato ad agenti e assistenti e punta a coprire 40 posti: 27 disponibili presso gli Uffici Interdistrettuali sopra elencati e 13 presso gli Uffici Distrettuali di Potenza, Ancona, Perugia, Catania, Trieste e Verona.

Il personale interessato dovrà presentare domanda entro e non oltre il 20 aprile prossimo, indicando sull’apposito modulo fino a tre sedi di preferenza.