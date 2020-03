Controlli anti-coronavirus, in campo anche la Polizia Penitenziaria

Corinavirus, controlli della Polizia penitenziaria sul territorio . Controlli stradali della Polizia penitenziaria a Napoli mirati ad evitare la diffusione del coronavirus, Personale di Polizia penitenziaria in forza al Nucleo Traduzioni e Piantonamenti di Napoli Secondigliano verificano i motivi di spostamento delle persone dando sempre più una fattiva collaborazione alle altre Forze di Polizia impegnate sul territorio. Controlli anti-coronavirus della Polizia Penitenziaria anche ad Aversa Questa Segreteria si complimenta per l “ottimo lavoro di pianificazione degli interventi mirati al controllo del territorio in un momento davvero difficile che colpisce tutta la nazione