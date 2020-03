4400 mascherine per il personale di Polizia Penitenziaria in in distribuzione ….

Coronavirus. 4400 mascherine in distribuzione a Rebibbia Sono 2.400 le mascherine di tipo chirurgico che nei giorni scorsi il Provveditorato regionale del Lazio-Abruzzo e Molise ha distribuito alla Casa circondariale di Roma Rebibbia N.C. per il personale di Polizia Penitenziaria in servizio. A queste se ne stanno aggiungendo altri 2mila pezzi acquistati direttamente dall’istituto. In queste ore circola su internet e sui social network una fake news a proposito della distribuzione di mascherine fatte di carta e rifinite con una cucitrice a pinza. Quindi si smentisce seccamente la notizia e si invitano gli autori a rettificare: in questo momento così delicato è importante porre attenzione a ogni informazione che si mette in circolo. Si invita, poi, tutti a informarsi attraverso i canali ufficiali dell’amministrazione. (Agenpress )