Anche agenti penitenziaria in campo per i controlli

Montesarchio.Anche gli agenti della polizia penitenziaria sono stati coinvolti nei controlli sulle strade di questi giorni, volti ad evitare la diffusione del coronavirus verificando i motivi di spostamento delle persone.

In Valle Caudina gli agenti del reparto di Airola sono stati utilizzati proprio nella cittadina caudina, ma hanno dato ulteriore disponibilità per essere utilizzati anche a Montesarchio.

In questo caso gli agenti, pur in un periodo di difficoltà assoluta all’interno degli istituti penitenziari intendono fornire il loro contributo nel contenimento della diffusione di un virus che sta creando la peggior crisi dal dopoguerra nel paese, tutelando così i cittadini della Valle Caudina. (ottopagine.it)