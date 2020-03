Giurano (in privato) i nuovi agenti di polizia penitenziaria..

Verbania Nessuno schieramento, né marcia o parata, né tantomeno il classico lancio in aria del basco al rompete le righe. L’emergenza coronavirus ha ridotto anche la cerimonia conclusiva del 176° corso di agenti di polizia penitenziaria che s’è concluso in questi giorni alla scuola Salvatore Rap di Verbania. Di norma gli ex barabitt ospitavano una grande festa al termine di ogni singolo corso, con la presenza delle autorità e dei parenti. Ci si è accontentati di radunare i 52 nuovi agenti nell’aula magna, rigorosamente a oltre un metro l’uno dall’altro come impongono le norme di sicurezza per contenere il contagio. Lì la direttrice Liliana Chiarlone ha sovrinteso alla cerimonia, che ha avuto il suo apice nel giuramento. I nuovi agenti, entrati ufficialmente nei ranghi del Corpo, nei prossimi giorni riceveranno la loro prima assegnazione. (24newsonline.it)