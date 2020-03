Polizia Penitenziaria, Concorso sovrintendenti, esito della verifica dei corsi…

Penitenziaria, Concorso sovrintendenti: è online l’esito della verifica dei corsi

Vice sovrintendenti Polizia penitenziaria – 22 dicembre 2017 – Concorso per 2851 posti ruoli maschile e femminile

E’ online sul sito internet della Giustizia l’esito della verifica dei corsi di formazione ‘aliquota A‘ (primo gruppo comprendente 832 unità) del Concorso straordinario per titoli a complessivi n. 2851 posti (n. 2679 uomini; n. 172 donne), per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 19 dicembre 2017, relativi alle vacanze disponibili nel periodo compreso fra il 31 dicembre 2008 e il 31 dicembre 2016. Con ‘aliquota A‘ si fa riferimento a un primo gruppo comprendente 823 unità. Le graduatorie, approvate con P.D.G. 17 marzo 2020, resteranno in linea fino al 17 luglio 2020.