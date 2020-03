Fuochi d’artificio davanti al carcere : 2 denunciati

Fuochi d’artificio davanti al carcere Malaspina: 2 denunciati

Esplodevano fuochi d’artificio davanti al carcere minorile Malaspina di Palermo per festeggiare il compleanno del figlio richiuso all’interno della struttura: per loro è scattata la denuncia da parte dei carabinieri, che nel capoluogo siciliano hanno rafforzato i controlli sul rispetto delle norme anti-coronavirus disposte dal governo.

Numerose le verifiche da parte dei militari sia nei confronti delle attività commerciali che delle singole persone in giro per la città.