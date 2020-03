Comunicato MEF falso: attenzione alle fake news

– In questo periodo di emergenza #coronavirus non si arresta purtroppo la diffusione di #fakenews. Segnaliamo infatti un comunicato totalmente falso con l’impaginazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Questa fake news ha per oggetto “misure di blocco di tutte le attività lavorative a partire dal 16.03.2020”. Il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza di Roma ha già avviato gli accertamenti finalizzati all’individuazione dei responsabili.

Invitiamo a fare attenzione e a ritenere attendibili solo i comunicati diffusi attraverso i canali ufficiali MEF. È possibile inoltre segnalare eventuali abusi sul sito della Polizia Postale al seguente link:

https://www.commissariatodips.it/segnalazioni/segnala-online/index.html

(mef.gov.it)