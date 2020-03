È un momento difficile per tutti, la grande risposta della Polizia Penitenziaria

“È un momento difficile per tutti , la situazione emergenziale delle carceri italiane tornata prepotentemente alla ribalta con gli ultimi episodi di rivolta, ha portato ancor di piu’ a galla le falle di un sistema penitenziario ormai logoro .

Dopo essere state messe a dura prova le strutture penitenziarie ad una settimana circa e’ ora di bilanci , strutture che hanno subito danni che in qualche sede risultano irreparabili fino a far paventare la chiusura degli istituti.

Da una parte le strutture inagibili dall’altra viene fuori l’unione la forza del Personale di Polizia penitenziaria che ancora oggi in piena emergenza riesce a gestire con non poche difficolta’ l’ordine e la disciplina negli istituti, ordine messo a dura prova con le devastazioni , personale di Polizia Penitenziaria instancabile inesauribile, , e allora un plauso a tutti per il grande lavoro svolto , un pensiero ai colleghi feriti , e alle nostre famiglie che hanno vissuto anche loro momenti di terrore per paura della nostra incolumita’

VIVA LA POLIZIA PENITENZIARIA