Tutte le cifre sulle tende pre-triage negli istituti penitenziari italiani

Proseguono le misure adottate dal Ministero per fronteggiare il rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e garantire sicurezza e salute ai detenuti e agli operatori penitenziari. In particolare, in questi giorni si sta provvedendo al montaggio delle tensostrutture da installare all’ingresso degli istituti di pena per permettere lo svolgimento dei controlli previsti dalla legge sui detenuti cosiddetti ‘nuovi giunti’, sugli arrestati e su quelli provenienti da altri istituti, come previsto dalla circolare emanata dal Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

Già lo scorso 29 febbraio sono state predisposte venti tende per il pre-triage per le carceri della Lombardia, una delle aree maggiormente colpite dalla crisi epidemiologica in corso. Le tende sono state rese disponibili dalla Protezione Civile per essere montate all’ingresso degli istituti grazie alla collaborazione dei volontari della Regione e in coordinamento col Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Lombardia.

Secondo la ricognizione della Protezione Civile sulle tensostrutture montate davanti o all’interno degli istituti (aggiornata a lunedì 9 marzo) sono state previste queste dotazioni:

–Abruzzo: 1 a Chieti, 1 a Teramo e 1 a Pescara;

– Campania: 1 a Napoli Poggioreale, 1 a Napoli Secondigliano, 1 a Nisida, 1 a Sant’Angelo dei Lombardi.

–Emilia Romagna: 1 a Modena e installati 2 PMA e un modulo ambulatorio, 1 a Castelfranco Emilia, 1 a Ferrara (modulo abitativo ambulatorio), 1 a Forlì, 1 a Ravenna.

–Lazio: 2 a Rebibbia (penitenziario maschile e femminile) – Roma e 1 per Regina Coeli – Roma, 1 a Civitavecchia, 1 a Frosinone e 1 a Viterbo.

– Liguria: 1 a Imperia, 1 a Sanremo, 1 a La Spezia, 2 a Genova e 1 a Chiavari.

– Lombardia: 1 a Bergamo, 1 a Bollate, 1 a Brescia Verziano, 1 a Brescia Canton Mombello, 1 a Busto Arsizio, 1 a Como, 1 a Cremona, 1 a Lecco, 1 a Lodi, 1 a Mantova, 1 a Milano – Beccaria, 1 a Milano – S. Vittore, 1 a Monza, 1 a Opera, 1 a Pavia, 1 a Sondrio, 1 a Varese, 1 a Vigevano e 1 a Voghera

–Molise: 1 a Larino

–Puglia: 1 a Foggia, 1 a Taranto, 1 a Lecce, 1 a Brindisi, 1 a Turi, 2 a Trani, 1 a Bari, 1 a Lucera e 1 a San Severo.

–Sicilia: 1 a Caltanissetta, 1 a Gela, 1 a Caltagirone, 1 a Bicocca, 1 a Catania, a 1 Messina, 1 a Ragusa, 1 a Siracusa, 1 a Castelvetrano e 1 a Trapani.

–Toscana: 1 a Sollicciano, 1 a Prato, 1 a Porto Azzurro, 1 a San Gimignano, 1 a Livorno, 1 a Pisa, 1 a Massa, 1 a Volterra, 1 a Gozzini.

–Umbria: 1 a Perguia, 1 a Terni e 1 a Spoleto

–Veneto: 2 a Padova, 1 a Vicenza, 1 a Belluno e 2 a Venezia.