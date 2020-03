Scorrimento graduatoria concorso per allievi agenti di polizia penitenziaria , ….

L’Onorervole Cirelli interroga il ministro della giustizia Bonafede su quali e opportune iniziative intenda adottare per procedere allo scorrimento della graduatoria pubblicata sul bollettino ufficiale n. 7 del 15 aprile 2013 del sopracitato concorso per allievi agenti di polizia penitenziaria.

Interrogazione a risposta scritta:

CIRIELLI. —

Al Ministro della giustizia. —

Per sapere – premesso che:

la disoccupazione, in particolar modo quella giovanile, continua ad essere un problema irrisolto del nostro Paese e molti sono i giovani che per fronteggiare questa annosa situazione con sacrificio affidano le proprie aspettative lavorative al superamento di concorsi pubblici; tuttavia, tali speranze sovente vengono disattese da scelte politiche incomprensibili ed immotivate; è ormai dal 2012 che circa 170 giovani risultati idonei al concorso allievo agente di polizia penitenziaria « 375+80 » attendono di poter affrontare le visite psico-attitiudinali propedeutiche all’accesso al corpo; a fronte di tale situazione incresciosa, protrattasi negli anni, il Governo piuttosto che continuare con lo scorrimento della graduatoria del medesimo concorso ha inopinatamente ritenuto, per la copertura delle relative carenze di organico, di procedere con l’indizione di nuove procedure concor- suali, ed infatti ad aprile 2020 uscirà un nuovo concorso per la polizia penitenziaria per la copertura di 1.300 posti;

sulla questione, l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 28 luglio 2011, n. 14, ha imposto alle pubbliche amministrazioni di « tenere nel massimo rilievo la circostanza che l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso »; ed ancora, il Consiglio di Stato con le recentissime sentenze n. 3407 del 4 luglio 2014 e n. 4119 del 10 agosto 2014 ha ribadito che, in presenza di graduatorie valide ed efficaci per l’assunzione di nuovo personale, l’amministrazione deve provvedere attraverso lo scorrimento delle stesse. In tale situazione, la possibilità di bandire un nuovo concorso costituisce ipotesi eccezionale, considerata con sfavore dal legislatore più recente, in quanto contraria ai principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa; inoltre, come osserva la giurisprudenza amministrativa, le norme susseguitesi nel tempo in tema di scorrimento di graduatorie « sul piano sistematico, ne hanno rafforzato il ruolo di modalità ordinaria di provvista del personale, tanto più giustificata in relazione alla finalità primaria di ridurre i costi gravanti sulla amministrazione per gestione delle procedure selettive »; aspetto quest’ultimo oltremodo pregnante rispetto al pubblico concorso che inevitabilmente richiede l’impiego di risorse erariali per i costi connessi alla procedura in questione; infatti, il blocco delle graduatorie, a livello nazionale, comportando un grande spreco di denaro pubblico, va nella direzione opposta alla politica dei tagli nella pubblica amministrazione attuata dal Governo, quando, invece, la soluzione più semplice, che permetterebbe un reale risparmio per il cittadino, è data proprio dallo scorrimento di tutte le graduatorie incomprensibilmente bloccate, garantendo, altresì, quell’iniezione di gioventù davvero indispensabile in un settore come quello della difesa; è proprio l’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che, prevedendo l’efficacia delle graduatorie dei concorsi in tre anni, risponde all’evidente esigenza di riduzione dei costi connessi all’espletamento di dette procedure, senza, tuttavia, svilire la funzione assolta dai concorsi; a giudizio dell’interrogante l’amministrazione, in assenza di una disciplina derogatoria, non può decidere sic et simpliciter di bandire un concorso, prescindendo dalla vigenza di una graduatoria di idonei, violando palesemente i principi di economicità, efficacia ed imparzialità cui deve essere spirata l’azione della pubblica amministrazione; il prezzo da pagare per tale inefficienza è peraltro enorme, sia dal punto di vista prettamente economico, sia dal punto di vista della sicurezza garantita al cittadino che ormai non può più contare su organici sufficientemente corposi –:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali opportune iniziative intenda adottare per procedere allo scorrimento della graduatoria pubblicata sul bollettino ufficiale n. 7 del 15 aprile 2013 del sopracitato concorso per allievi agenti di polizia penitenziaria. (4-04916)