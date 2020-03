﻿Coronavirus ,agente di polizia penitenziaria risultato positivo…

Polveriera Sollicciano: ancora proteste e fiamme in carcere per il coronavirus

Un agente di polizia penitenziaria è risultato positivo: dai detenuti grida e materassi in fiamme

La protesta dei detenuti continua anche a Firenze: una fitta coltre di fumo si è alzata dal carcere di Sollicciano. Secondo quanto raccolto da FirenzeToday sarebbero circa cento i reclusi che avrebbero manifestato dalla tarda mattinata di oggi.



Gli agenti di polizia penitenziaria sono impegnati nelle operazioni di contenimento della protesta. Alcuni detenuti hanno dato fuoco a coperte e materassi, rendendo necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono accorsi polizia e carabinieri ma, per il momento, non è stato necessario il loro intervento.

Secondo quanto appreso, la protesta sarebbe stata scatenata dalla notizia che un agente di polizia penitenziaria all’interno del carcere è risultato positivo al coronavirus.



I detenuti fanno sentire continuamente le proprie voci, urlando e battendo alle pareti delle celle. Contestano, come in altre parti d’Italia, le misure contro il contagio da coronavirus e, al tempo stesso, temono per la propria salute a causa del sovraffollamento. I detenuti protestano anche contro la limitazione di visite in carcere e colloqui. (FirenzeToday)