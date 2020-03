Poggioreale detenuti in rivolta,danni ingenti alla struttura

Dopo Salerno nella giornta di sabato ,la protesta si allarga a macchia d’olio nei penitenziari italiani, le misure sui colloqui hanno scatenato le proteste dei detenuti, da Poggioreale a Modena Frosinone Pavia Palermo Bari Foggia Vercelli Alessandria , interi padiglioni devastati .

Ieri a Poggioreale detenuti in rivolta nelle dalle prime ore del pomeriggio devastano una parte del carcere, alla base delle proteste c’e’ il blocco dei colloqui con i familiari , “misure straordinarie ed urgenti adottate dal governo per contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19, emanate con IL DPCM dell’8 marzo 2020 , che per quanto riguarda gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni , prevede che dal 9 marzo e sino al 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti della normativa vigente. Inoltre, tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell’articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

La situazione a Poggioreale e’ tornata in serata alla normalita’ ,il personale di Polizia Penitenziaria in forza al reparto di Poggioreale con l’ausilio di altre unita’ giunte da altre sedi penitenziarie deella regione e’ riuscita a contenere la rivolta , ora si fanno la conta dei danni che dalle prime stime sono ingenti .