E’ rientrata dopo alcune ore la protesta dei detenuti del carcere di Fuorni, a Salerno, scoppiata per l’annunciata sospensione dei colloqui per contrastare il contagio per il coronavirus. Alcuni detenuti hanno danneggiato le suppellettili in un piano dell’edificio mentre altri sono saliti sul tetto. Sul posto sono giunti numerosi agenti e carabinieri. In serata i detenuti sono rientrati nelle sezioni.( cronachesalerno.it)