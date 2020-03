Stop ai colloqui, scoppia la rivolta in carcere a Salerno

Devastato un intero piano, oltre cento detenuti in rivolta

Rivolta in corso al carcere di Salerno-Fuorni dove oltre cento detenuti hanno devastato un intero piano. La protesta violenta sarebbe scoppiata nel momento in cui la direzione della casa circondariale ha comunicato la decisione di sospendere i colloqui per l’allerta Coronavirus. La polizia penitenziaria sta lavorando da ore per provare a far rientrare la situazione. Sul posto anche il questore di Salerno e il comandante dei carabinieri provinciali.(ottopagine.it)