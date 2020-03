Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente 05/03/2020

Decreto-legge riduzione pressione fiscale su lavoro dipendente Mercoledì 4 marzo il Senato ha approvato in prima lettura il ddl di conversione del decreto-legge n. 3 per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698), licenziato, con modifiche, dalla 6a Commissione il 3 marzo. Il provvedimento passa alla Camera.

Il provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate a ridurre la tassazione sul lavoro prevedendo, da un lato, il riconoscimento di un trattamento integrativo e, dall’altro, una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche;

in particolare l’articolo 2 prevede una detrazione, a carattere temporaneo,di 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decrescente in modo lineare fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito pari a 40.000 euro

