I provveditorati regionali dell’Amministrazione dell’amministrazione penitenziaria hanno dato il via al bando per l’affidamento del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale per le mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia Penitenziaria delle sedi degli Istituti Penitenziari, Scuole e Istituti di Formazione dei Provveditorati elencati di seguito:

Servizio mense – Provveditorato regionale – EMILIA ROMAGNA E MARCHE –

Servizio mense – Provveditorato regionale – SICILIA

Servizio mense – Provveditorato regionale – SARDEGNA –

Servizio mense – Provveditorato regionale – PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA –

Servizio mense – Provveditorato regionale – TOSCANA E UMBRIA

Servizio mense – Provveditorato regionale – CAMPANIA –

Servizio mense – Provveditorato regionale – TRIVENETO –

Servizio mense – Provveditorato regionale – CALABRIA

Servizio mense – Provveditorato regionale – PUGLIA E BASILICATA

Servizio mense – Provveditorato regionale – LAZIO, ABRUZZO E MOLISE