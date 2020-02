Decreto-legge milleproroghe articolo 19, assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia…

Mercoledì 26 febbraio, l’aula del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione, nel testo licenziato dalla Camera, del ddl . 1729 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, in materia di proroga di termini legislativi, l’ articolo 19 dove sono contenuti le autorizzazioni per l’assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei rispettivi ruoli iniziali delle Forze di polizia Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo della polizia penitenziaria rimane pressoche’ identico al testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, articolo 19 che alleghiamo di seguito , in fondo all’articolo abbiamo allegato il testo approvato

Articolo 19.

(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed economicofinanziaria,connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, nonché l’efficienza degli istituti penitenziari e delle attività di controllo dell’esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.319 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:

a) settantotto unità per l’anno 2021, di cui ventinella Polizia di Stato, venti nell’Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo della polizia penitenziaria;

b) settantotto unità per l’anno 2022, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell’Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo di polizia penitenziaria;

c) seicentosettanta unità per l’anno 2023, di cui

duecentosessanta nella Polizia di Stato,centocinquanta nell’Arma dei carabinieri, duecento nel Corpo della guardia di finanza e sessanta nel Corpo di polizia penitenziaria;

d) ottocentoventidue unità per l’anno 2024, di cui duecentottanta nella Polizia di Stato, trecentoventidue nell’Arma dei carabinieri, centoventi nel Corpo della guardia di finanza e cento nel Corpo di polizia penitenziaria;

e) seicentosettantuno unità per l’anno 2025, di cui centosettantacinque nella Polizia di Stato, trecentodieci nell’Arma dei carabinieri, ottantotto nel Corpo della guardia di finanza e novantotto nel Corpo di polizia penitenziaria.

2. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 357.038 per l’anno 2021, euro 3.320.237 per l’anno 2022, euro 9.353.493 per l’anno 2023, euro 35.385.727 per l’anno 2024, euro 69.031.488 per l’anno 2025, euro 95.263.596 per l’anno 2026, euro 98.731.350 per l’anno 2027, di euro 99.204.140 per l’anno 2028, euro 100.684.910 per l’anno 2029, di euro 102.291.617 per l’anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall’anno 2031.

Clicca il link sotto per leggere il

ddl . 1729