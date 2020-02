Urgenti iniziative da intraprendere per la grave carenza di personale di polizia penitenziaria….

Interrogazione dell’Onorevole Ficarra rivolta al ministro della giustizia sulla grave situazione del carcere di Siracusa

FICARA. — Al Ministro della giustizia. —

Per sapere –

premesso che: numerose sono state, negli ultimi anni, le tensioni registrate all’interno dell’istituto circondariale di Siracusa, in contrada Cavadonna: episodi di risse tra detenuti, detenuti che hanno tentato di dar fuoco alle celle, aggressioni al personale, persino alcuni casi di suicidio, l’ultimo dei quali registrato il 26 dicembre 2019, come si apprende da notizie di stampa locale; il 24 gennaio 2020 l’interrogante si è recato in visita ispettiva presso l’istituto. Dall’interlocuzione con il comandante di polizia penitenziaria, il direttore e un’educatrice è emersa la seguente situazione: l’attuale pianta organica del reparto consta di 1 funzionario al reparto a fronte di 3, 10 ispettori a fronte di 15, nessun sovrintendente a fronte di 15 previsti, 165 agenti a fronte di 207; l’istituto, ad oggi, ospita 663 detenuti, di cui oltre la metà del circuito alta sicurezza, a fronte di una capienza di 539, risultando il secondo in termini di sovraffollamento dopo la casa circondariale Pagliarelli di Palermo; la carenza di personale di polizia penitenziaria è una delle maggiori criticità, anche se, come spiegato dal comandante, a una prima lettura della pianta risulterebbe un sovradimensionamento; questo deriva dal fatto che nella stessa, all’interno della forza operativa, viene non correttamente conteggiato il nucleo traduzioni, che va invece scorporato; a fronte di 40 sottufficiali ne risulterebbero presenti 9; anche il direttore lamentava difficoltà nella gestione del quotidiano, non essendo affiancato da un vicedirettore, che non sarebbe previsto nella nuova pianta; la grave carenza nel ruolo dei sottufficiali sarebbe accentrata dall’attivazione di 5 sale di videoconferenza che necessiterebbero di un sottufficiale, ufficiale di polizia giudiziaria, con mansione di ausiliario del giudice; la circostanza che l’organico di polizia penitenziaria sia così gravemente sottodimensionato determina condizioni di stress intollerabile per gli agenti e si ripercuote sulle condizioni di vita dei detenuti, atteso che sono insufficienti anche i mezzi per effettuare le traduzioni. Il nucleo traduzioni provinciale, infatti, serve 3 istituti (casa circondariale Siracusa, casa di reclusione Augusta, casa di reclusione Noto), con una popolazione detenuta di oltre 1.300 unità; a fronte di 6 educatori ne risulterebbero presenti 4; quanto all’assistenza sanitaria, è presente h24 solo un medico, nessun infermiere; i detenuti con problemi di tossicodipendenza e quelli affetti da patologie di tipo psichiatrico necessiterebbero di maggior supporto, a fronte di un servizio dell’Asp di 4 ore settimanali; altra criticità è stata rappresentata all’interrogante riguardo al servizio « nuovi giunti », riorganizzato con una vecchia circolare ministeriale del 1987 e nuove linee di indirizzo nel 2007, a fronte delle quali alcuni esperti psicologi ex articolo 80 della legge n. 354 del 1975 in servizio presso gli istituti in elenco sulle circolari sarebbero transitati nel ruolo di psicologo al servizio sanitario regionale, garantendo una copertura maggiore nello specifico presso gli istituti di Palermo e Catania, cosa che, a fronte delle stesse necessità esplicate dall’educatrice, che ad oggi riferisce che il numero dei nuovi giunti è sicuramente cresciuto, non sarebbe avvenuto presso l’istituto di Siracusa; strutturalmente, le criticità riguardano infiltrazioni d’acqua piovana in quasi tutti i locali, l’inagibilità di 2 (su 4) sale adibite ai colloqui, l’impianto solare termico, installato grazie ai finanziamenti dell’Unione europea, che non ha mai funzionato, e le strutture destinate al sostegno del benessere del personale, palestra, campo da tennis, campo di calcio, in stato di abbandono –:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione descritta in premessa e quali urgenti iniziative intenda assumere in relazione alle criticità rappresentate, posto che ciascuna di esse contribuisce a creare seri rischi in termini di sicurezza e, nello specifico, se e in che termini si intenda potenziare il servizio « nuovi giunti » anche nell’istituto circondariale di Siracusa. (4-04838)