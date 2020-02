Alba (Cn). Se al carcere “Montalto” non partono gli interventi di riqualificazione

Maggioranza e opposizione in Comune sono pronte a unire le forze per cercare di dare una svolta alla situazione della Casa di reclusione Giuseppe Montalto di Alba, chiusa nel 2016 a causa del batterio della legionella e riaperta nel 2017 solo in minima parte, riducendo una struttura da 142 posti a 33.

Nel frattempo, la maggior parte della struttura è destinata a un progressivo deterioramento, che i membri della quarta Commissione consiliare hanno potuto vedere venerdì 21, insieme al sindaco Carlo Bo, al garante per i detenuti Alessandro Prandi, al direttore della struttura Giuseppina Piscioneri e agli agenti della Polizia penitenziaria. Subito dopo, i commissari si sono ritrovati nel palazzo comunale, per fare il punto con Prandi.

Il presidente della Commissione Gionni Marengo: “La casa circondariale è abbandonata, con danni da tutti i punti di vista, dagli elementi architettonici agli impianti: parlare di ristrutturazione sembra davvero riduttivo”. Eppure i fondi per ristrutturare il Montalto sono già stati inseriti nel programma triennale delle opere ministeriali 2019-2021, con uno stanziamento di 4 milioni di euro, ma i lavori non sono mai stati dati in affidamento.

Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha annunciato che il bando di gara avverrà a marzo. Ha commentato Prandi: “Ci troviamo in una situazione in cui i fondi ci sono, un progetto c’è, ma i lavori non partono. Nel frattempo, al Montalto sono 44 i detenuti, con un tasso di sovraffollamento del 143 per cento”.

