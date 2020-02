Aggressioni al Personale di Polizia Penitenziaria , rivolte , le ultimissime dai carceri…..

Un vero e proprio bollettino di guerra nelle ultime ore negli istituti penitenziari della nazione, da nord a sud aggressioni al personale di Polizia Penitenziaria rivolte e risse , la situazione e’ insostenibile ogni giorno agenti che devono ricorrere alle cure mediche e degli ospedali per le ferite riportate durante le aggressione , a Forlì, Larino , Pesaro , sono solo gli ultimi violenti episodi di cronaca accaduti nelle carceri , poi disordini a Lanciano dove c’e’ voluta tutta la professionalita’ del personale di Polizia Penitenziaria per riportare l’ordine e la sicurezza nell’istituto.

Le 190 carceri italiane sempre piu’ affollate , continui disagi, carenza di personale di Polizia Penitenziaria ormai cronica, nonostante le assunzioni degli ultimi che come ribadito nei nostri articoli in precedenza non soddisfano mai la carenza creata dai pensionamenti, e da questo scaturisce per le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria un ulteriore e gravoso compito fatto di turni di servizio prolungati . ricorso automatico alle prestazioni di lavoro straordinario e proporzionalmente l’aumento dei carichi di lavoro , conseguenza spesso che porta a malcontento e scoramento per condizioni lavorative ormai proibitive

Questa Segreteria Generale piu’ volte anche attraverso il coinvolgimento politico di esponenti politici con appelli e interrogazioni rivolti al Ministero della Giustizia e al Governo , ha messo in evidenza la dura realta’ a cui quotidianamente e’ sottoposto il personale , siamo in attesa ancora di provvedimenti che cambino al tendenza e riportino la serenita’ lavorativa del Personale di Polizia Penitenziaria persa ormai da tempo .

Segreteria Generale Alsippe