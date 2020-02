Camera dei Deputati gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Emendamenti presentati a tutela del personale di Polizia penitenziaria in servizio…

Questa mattina alla Camera dei Deputati sono in corso le sedute per la presentazione degli emendamenti

per la conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Di seguito alleghiamo gli emendamenti riguardanti la tutela del personale di Polizia Penitenziaria e gli operatoti degli istituti , in fondo all’articolo abbiamo allegato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, adotta linee guida per la prevenzione e per l’eventuale gestione della diffusione dell’epidemia da COVID-19 presso gli istituti penitenziari, alle quali gli istituti medesimi sono tenuti ad attenersi.

1-ter. Nelle more dell’adozione delle linee guida di cui al comma 1-bis, gli istituti penitenziari possono adottare provvedimenti straordinari, inclusa la limitazione dell’accesso delle persone esterne, per le finalità di cui al medesimo comma 1-bis.

1-quater. Al personale della Polizia penitenziaria è garantita la fornitura di dispositivi di protezione individuale e presidi medico chirurgici idonei a prevenire il rischio di contagio da COVID-19.

2. 61. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) limitazione dell’accesso agli istituti penitenziari e dotazione per il personale della Polizia Penitenziaria di termoscanner e di dispositivi di protezione individuale e gel antisettico.

1. 56. Morrone, Iezzi, Zoffili, Di Muro, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini,Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bisa, Cantalamessa, Marchetti,Paolini, Potenti, Tateo, Turri.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

