Appalti per l’affidamento del “servizio di ristorazione nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia Penitenziaria

Appalto per l’affidamento del “servizio di ristorazione nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia Penitenziaria

Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria Provveditorato regionale per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta avvia le procedure per l’affidamento del “servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale” nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia Penitenziaria delle sedi degli Istituti Penitenziari, Scuole e Istituti di Formazione del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – Periodo 01/07/2020 – 31/12/2022

L’appalto e’ diviso in due lotti è pari complessivamente a euro 12.320.100,00 oltre IVA;

Lotto 1 per le mense del Piemonte e della Valle d’Aosta – euro 8.751.600,00 oltre Iva;

Lotto 2 per le mense della Liguria – euro 3.568.500,00 oltre iva.

Anche per il Provveditorato del Lazio Abruzzo e Molise avvia le procedure per l’affidamento del “servizio di ristorazione a procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa appalto divisi in due lotti per la durata di mesi 30 (trenta) con decorrenza 01/07/2020 e scadenza al 31/12/2022

Lotto n.1 – Istituti penitenziari regione Lazio € 11.646.788,40

Lotto n.2 – Istituti penitenziari regioni Abruzzo e Molise € 5.381.081,55

Per un totale di 18.049.542,15 compresi di iva

Il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria Puglia e Basilicata BARI avvia le procedure per l’affidamento del “servizio di ristorazione procedure per l’affidamento del “servizio di ristorazione nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia Penitenziaria che riguarderà gli Istituti delle Regioni Puglia e Basilicata per un importo di 6.366.112,00 , la durata di mesi 30 (trenta) con decorrenza 01/07/2020 e scadenza al 31/12/2022