Serve piano emergenza per carceri

MORRONE (LEGA): SERVE PIANO EMERGENZA PER LE CARCERI (DIRE) Roma, 25 feb. – “Chiedo al ministro della Salute Roberto Speranza di predisporre, di concerto con il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, una specifica circolare per chi opera all’interno delle strutture carcerarie con l’obiettivo di prevenire e gestire l’emergenza #Coronavirus. Mancano, infatti, direttive per la prevenzione sanitaria negli Istituti penitenziari anche di fronte all’ipotesi di allargamento del contagio”. Lo afferma il deputato della #Lega Jacopo Morrone, che continua: “Conosciamo bene la situazione delle carceri italiane e crediamo che legittimamente il governo debba dare risposte sollecite e generalizzate. Si deve evitare, in primo luogo, il panico ingiustificato e la circolazione di notizie infondate che inducano a eccessivi allarmismi. L’unico modo e’ quello di dotarsi di piani e misure di prevenzione efficaci e autorevoli, a cui attenersi in caso di emergenza. Bisogna valutare il rischio e impartire disposizioni precise al personale di tutte le strutture carcerarie, con particolare attenzione a quelle ubicate nelle aree piu’ esposte. È un atto indispensabile per il lavoro specifico che il Corpo della #POLIZIAPENITENZIARIA svolge, con riferimento alla gestione dei detenuti all’interno e all’esterno delle strutture (piantonamenti presso strutture ospedaliere e lavoro all’esterno Art 21). E’ quindi prioritario dotare il personale di dispositivi di protezione individuali (guanti e maschere facciali)e poter predisporre dei presidi sanitari. In caso non fosse gia’ predisposto, inoltre, come dovrebbe essere, ci aspettiamo che venga elaborato un piano d’emergenza da mettere in atto rapidamente per gestire la crisi in caso di peggioramento. In questo momento di obiettiva difficolta’, voglio testimoniare la mia vicinanza alle Forze dell’Ordine che operano in condizioni difficili e alla Polizia Penitenziaria. A tutti rivolgo un ringraziamento per la dedizione e la professionalita’ che sempre dimostrano in ogni situazione”, conclude (DIRE)