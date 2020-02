Coronavirus, istituti penitenziari e minori: le nuove indicazioni

Dopo le raccomandazioni iniziali per la prevenzione del contagio da COVID-19, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e quello della Giustizia Minorile e di Comunità, ritenendo necessario mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione sia del personale sia della popolazione detenuta adulta e minorile, forniscono con due distinte circolari ulteriori precise indicazioni alle quali gli istituti dovranno attenersi, anche in collaborazione con le Autorità sanitarie del territorio.

In particolare, il DAP invita: “Le Direzioni degli Istituti penitenziari assieme al medico competente, concorderanno con le autorità sanitarie e le unità di crisi locali, procedure chiare per il trattamento dei casi sospetti di contagio da COVID-19 nell’ambito della popolazione detenuta, comprese anche eventuali misure di isolamento”, mentre il DGMC richiama, fra l’altro, per tutto il personale la necessità di assicurare “una adeguata azione di informazione sulle cautele da adottare e sulle modalità di contagio, sulla base di indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dal WHO, attraverso l’affissione nelle bacheche e nelle aree comuni delle diverse sedi di avvisi (ove necessario plurilingua) e la diffusione di vademecum tematici“.(gNews)