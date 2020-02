Tenta di scappare dal carcere ma si rompe un braccio ed una gamba

Tentativo di evasione al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ieri un 30enne albanese ha provato a lasciare la casa circondariale in cui era chiuso da tre mesi per una rapina avvenuta nel Lazio. Il tentativo non è finito certo nel migliore dei mdi: l’uomo nel tentativo di superare i controlli è caduto provocandosi anche diverse fratture al braccio ed alla gamba. Per questo motivo è stato trasferito all’ospedale ‘San Rocco’ di Sessa Aurunca. Il 30enne era stato arrestato dalla polizia di Caserta lo scorso novembre dopo alcune settimane di latitanza.(maddalonicitta.it)