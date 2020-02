Vice ispettore della polizia penitenziaria interviene per domare incendio in una abitazione..

Per fortuna solo tanta paura, ma le conseguenze potevano essere ben più gravi: oggi pomeriggio, intorno alle ore 17, un incendio si è sprigionato nella veranda di una casa presso la contrada Cavuoti a San Leucio del Sannio. L’incendio pare che sia scaturito in maniera accidentale ed ha interessato la veranda dove, tra l’altro, stava della legna ed un cucinino con la bombola di gas. Ad accorgersi delle fiamme alte, che in pochi minuti hanno avvolto la veranda di legno, dei vicini di casa ed, immediatamente, sono accorsi ed hanno tentato di domare le fiamme con l’ausilio di estintori. La proprietaria della casa, insieme al figlio, si trovava all’interno dell’abitazione, ma nessuno dei due si é reso conto di ciò che stava accadendo. Sul posto sono intervenuti, successivamente, i vigili del fuoco ed i carabinieri che hanno, definitivamente messo in sicurezza l’area.