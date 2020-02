Polizia Penitenziaria Nucleo Regionale Cinofili Antidroga Campania Progetto Scuole Sicure 2020

L’Ufficio Sicurezza Campania interviene con gli specialisti del Nucleo Regionale Cinofili –Distaccamento Antidroga di Benevento -, nell’ambito del progetto Scuole Sicure tenutosi presso la Scuola Secondaria Statale di I grado San Giovanni Bosco di Trentola Ducenta (CE).

In cattedra i Baschi Azzurri della Polizia Penitenziaria. Una Scuola che si conferma d’eccellenza in un contesto sociale complesso. Il Corpo di Polizia Penitenziaria incontra centinaia di alunni delle classi I, II e III. Gli alunni del San Giovanni Bosco vivono la propria formazione scolastica in un Istituto tra i più grandi d’Italia e tra i più impegnati in progetti volti alla tutela dell’adolescenza. La scuola sostiene progetti volti alla promozione dello “star bene”. I temi, promozione di comportamenti sociali di rispetto verso se stessi e verso gli altri, di uguaglianza sociale, di pace tra i popoli, di solidarietà nei confronti dei meno forti, della libertà di autodeterminazione, della legalità e della giustizia. Tutti i temi trattati appartengono fortemente ai valori dei Baschi Azzurri della Polizia Penitenziaria. Un Corpo di Polizia che si occupa sia di prevenzione e repressione dei reati che del recupero del reo a seguito di un provvedimento restrittivo della libertà personale. Grazie alla volontà del preside Dott. Michele Di Martino e di tutto lo staff del “San Giovanni Bosco”, oggi gli alunni hanno incontrato le Unità Cinofile Antidroga dei Baschi Azzurri della Polizia Penitenziaria. I giovani ragazzi hanno avuto la possibilità di confrontarsi con “poliziotti amici” con una dialettica franca e diretta. Tante le tematiche trattate tra cui il disvalore legato agli stupefacenti. La presenza dei Baschi Azzurri, presso l’Istituto Scolastico, si conferma tra le attività formative in quanto solo attraverso la conoscenza ogni singolo individuo può autodeterminarsi nella società scegliendo il proprio percorso. Infine, come ogni edizione, la scena è stata rubata dai poliziotti a quattro zampe. Gli alunni hanno incontrato Umea, Tamara, Zolly e Barry, splenditi esemplari di Pastore Tedesco e Pitbull, che si sono esibiti simulando scene di quotidianità operativa. Lunghi applausi hanno preceduto le foto ricordo che gli alunni hanno chiesto di poter scattare con le unità Cinofile del Nucleo Regionale Campania.

Anche la Segreteria Regionale Alsippe si complimenta con il personale di Polizia Penitenziaria del Nucleo Regionale Cinofili Antidroga Campania impegnata a contrastare l’introduzione di sostanze stupefacenti all’interno degli istituti penitenziari, e che vedi gli uomini dei baschi azzurri sempre più impegnati in progetti sociali inerenti la legalità propio come quello di oggi denominato “Progetto Scuole Sicure 2020”