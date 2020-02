No a smantellamento del GOM della Polizia Penitenziaria

POLIZIAPENITENZIARIA. MORRONE (LEGA): NO SMANTELLAMENTO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

Roma, 19 feb. – “Ricorre oggi il 21esimo anniversario di fondazione del GOM, Gruppo Operativo mobile della Polizia penitenziaria, addetto alla gestione dei detenuti sottoposti al regime del 41 bis dell’ordinamento penitenziario. L’anno scorso, come sottosegretario alla GIUSTIZIA con delega al personale di POLIZIA PENITENZIARIA, ho partecipato alla cerimonia per il ventennale della fondazione per testimoniare la mia vicinanza e la mia stima al Gruppo, considerato un fiore all’occhiello del Corpo. Spiace constatare che il GOM, lodato e apprezzato dai Procuratori titolari delle DDA sul territorio, dai magistrati di sorveglianza e da tutto il comparto di sicurezza, sembri oggi addirittura a rischio di smantellamento o comunque sotto una forte destrutturazione”. Lo afferma il deputato della Lega Jacopo Morrone, che conclude: “Un fatto che appare inaudito. Da sottosegretario mi sono al contrario battuto per il potenziamento dell’organico del Corpo di POLIZIA PENITENZIARIA e per migliorare le dotazioni di strumenti di difesa personale. Era allo studio anche la predisposizione di un nuovo decreto GOM, che avrebbe dovuto rafforzare il gruppo. Mantengo ferma, in ogni caso, la volonta’ di tutelare donne e uomini che ne fanno parte e che si trovano costretti ad operare perennemente in stato di emergenza. Chiedero’ al Ministro della GIUSTIZIA di attivare tutti i necessari interventi e di indicare le linee guida del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria anche a fronte delle notizie riportate dai sindacati di POLIZIA PENITENZIARIA e riprese dalla stampa proprio in riferimento alla gestione dei 41 bis”.*Dire)