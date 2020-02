Rotelli (FdI): “Senza se e senza ma, siamo al fianco della polizia penitenziaria!”

Il deputato viterbese ha raccolto le rivendicazioni degli agenti durante il sit-in a piazza del Comune

“Senza se e senza ma, vicini ai poliziotti della Penitenziaria”.

Non lascia adito a interpretazioni la ferma dichiarazione del parlamentare di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli.

Presente in piazza durante la manifestazione, organizzata da tutte le sigle sindacali di categoria, ha avuto modo di farsi fornire dai diretti interessati notizie sull’esito dell’incontro, avvenuto giovedì, con il Dipartimento amministrazione penitenziaria.

“Qualcuno non ha ben compreso lo stato di difficoltà che si respira tra i lavoratori del carcere di Mammagialla” afferma e attacca il Governo “che da questo punto di vista è totalmente latitante”.

Una latitanza che per Rotelli non riguarda soltanto la casa circondariale di Viterbo.

“La diatriba, per quanto attiene al Ministero di Grazia e Giustizia, oramai è tutta incentrata su prescrizione sì, prescrizione no! Invece dall’altra parte ci sono urgenze gigantesche”.

Alla cronica carenza di un organico che deve far fronte a una popolazione carceraria in soprannumero e a detenuti con patologie psichiche e caratteriali, si somma la mancanza di un direttore. D’Andria, a seguito dell’ultima riorganizzazione, è stato trasferito dall’istituto di pena viterbese al provveditorato di Torino.

“Chi di dovere – tuona Rotelli – bisogna che si muova. Per quanto riguarda me e FdI non abbiamo dubbi. Siamo al fianco degli agenti senza tentennamenti. Perché vogliono semplicemente fare il loro lavoro e invece, spesso e volentieri, vengono dipinti in maniera sconcertante”.(lamiacittanews.it)