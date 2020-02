Aggressioni al personale di Polizia Penitenziaria ,iniziative da adottare per garantire negli istituti penitenziari italiani un’adeguata ….

L’Onorevole CARETTA interroga il Ministro della Giustizia sui gravi episodi di violenza ai danni del Personale di Polizia Penitenziaria

CARETTA. — Al Ministro della giustizia. —

Per sapere – premesso che:

il 3 febbraio 2020 un agente di polizia penitenziaria è stato colpito a colpi di caffettiera nel carcere di Alessandria e, sempre nella stessa giornata, un altro detenuto ha tentato di aggredire altri agenti con una lametta da barba; quattro giorni dopo, nel carcere di Bergamo, un agente scelto di polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto di origini brasiliane, subendo traumi e contusioni per svariati giorni di prognosi; il 10 febbraio 2020, nel carcere di Matera, tre agenti sono stati feriti dopo essere intervenuti per fermare una colluttazione tra detenuti i quali, dopo aver appiccato un incendio all’interno della loro cella, avrebbero aggredito gli agenti mentre questi erano impegnati a far evacuare la cella e mettere in sicurezza gli altri detenuti;

lo stesso 10 febbraio, due agenti della struttura « Filippo del Papa » di Vicenza sono stati aggrediti da un detenuto di origine maliana impegnato in una colluttazione con altri detenuti, il quale ha causato ferite per svariati giorni di prognosi; le aggressioni di cui sopra, in particolar modo l’episodio avvenuto nel carcere di Vicenza, si sarebbero verificate in un contesto di « sorveglianza dinamica », che prevede di tenere « aperte » le celle di determinate sezioni della struttura detentiva per almeno 8 ore al giorno; secondo i dati disponibili sul sito del Ministero della giustizia e dal dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, aggior- nati in data febbraio 2020, il carcere di Vicenza ospiterebbe 404 detenuti, quando i posti regolamentari, in base a quanto previsto dal Ministero, sarebbero 286; tale situazione sarebbe stata denunciata anche dall’osservatorio « Antigone » che, nella scheda web dedicata alla casa circondariale di Vicenza parla di un istituto caratterizzato da un « sovraffollamento cronico » e di come « Alcune sezioni restano inabitate a causa della carenza di personale »; le difficoltà che coinvolgono questa casa circondariale sono numerose: sovraffollamento, sorveglianza insufficiente, per- sonale insufficiente, la mancanza di un direttore reggente, in quanto l’attuale responsabile si trova occupato sia con il car- cere di Padova che con quello di Vicenza, dove, a quanto consta all’interrogante, non riesce a essere adeguatamente presente; come riportato dall’osservatorio « Antigone », tali difficoltà sarebbero state riportate sia dagli agenti di polizia penitenziaria che da terzi, come il responsabile dell’area educativa, i quali hanno evidenziato come il crescente invio da parte di altre strutture detentive di numerosi soggetti « problematici dal punto di vista psichiatrico e sanitario », con conseguenti difficoltà per il personale della struttura; si tratta di una situazione critica, poiché le tendenze indicano un incremento dei detenuti nella struttura senza che vi corrisponda un eguale incremento di uomini e rinnovamento di mezzi, i quali sono in gran parte vecchi ed usurati, a detrimento degli agenti presenti, dei detenuti stessi e dell’intera comunità –:

se sia a conoscenza dei fatti esposti, specie in relazione agli atti posti in essere a danno della polizia penitenziaria di Vicenza e quali iniziative intenda adottare:

a) per garantire negli istituti penitenziari italiani un’adeguata e rinnovata dotazione di mezzi e agenti al fine di invertire la tendenza di cui in premessa, con particolare riguardo alla struttura detentiva di Vicenza;

b) per dotare gli agenti di polizia penitenziaria di taser e altri strumenti idonei a mantenere l’ordine nelle carceri e a garantire l’incolumità del personale di polizia durante l’esercizio delle proprie funzioni;

c) per ridurre il sovraffollamento di detenuti nella struttura detentiva di Vicenza, fonte di disagi sia per gli agenti che per i detenuti stessi;

d) per rivedere le pratiche di « sorveglianza dinamica » in contesti di forte sovraffollamento e carenza di organico come quelle di cui in premessa;

e) per tamponare, nell’immediato, il problema legato alla carenza di agenti di polizia penitenziaria e prevenire il verificarsi di eventi tragici. (4-04723)