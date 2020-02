Trasporti pubblici regione Campania per le Forze di Polizia , protocollo d’intesa per la libera circolazione

Firmato questo pomeriggio nella sala “De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia, il protocollo d’intesa finalizzato al “Miglioramento degli standard di sicurezza sui trasporti pubblici” nella regione Campania . L’intesa e’ stata sottoscritta con il presidente Vincenzo De Luca, dai Prefetti della Campania e dalle Forze dell’ordine. ​Per il Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria della Regione Campania era presente il Dottore Antonio Fullone

Il protocollo per la libera circolazione prevede per il Personale della Polizia dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria di segnalare la propria presenza agli autisti e di rendersi disponibili a intervenire in caso di atti di violenza, di bullismo, di minaccia alle persone.



Successivamente pubblicheremo il protocollo d’intesa stipulato questo pomeriggio