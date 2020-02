Ammodernamento del parco automezzi della Polizia Penitenziaria, arrivano le nuove…..

Polizia Penitenziaria, arrivano le nuove Jeep: dotazione anche per Avellino

In Campania ne arriveranno 9 in totale

Nuove Jeep per la Penitenziaria Ottantuno nuovissime Jeep Renegade saranno consegnate entro la fine del mese in quasi altrettanti istituti penitenziari italiani. Sono state messe in distribuzione dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria dai primi di febbraio e andranno ad ammodernare il parco automezzi degli istituti. Si tratta di un primo, corposo, lotto di veicoli, su un totale di 119 previsti dal piano di ripartizione messo a punto dalla Direzione Generale del Personale e delle Risorse del DAP. Al PRAP Campania ne andranno 9: una al Provveditorato di Napoli, tre a Napoli Secondigliano, 2 ad Avellino e le altre agli istituti di Benevento, S. Maria Capua Vetere e Salerno.“( avellinotoday.it)