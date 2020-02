Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale concorso pubblico, per esame, a 1650 posti per allievo agente…

Concorso pubblico, per esame, a 1650 posti per allievo agente – D.C.P. 29/01/2020

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 31 gennaio 2020 il concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29 gennaio 2020.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 1° febbraio 2020 alle ore 23.59 del 2 marzo 2020 utilizzando esclusivamente la procedura informatica

