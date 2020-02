IL DAP avvia la procedura per l’acquisto di ulteriori 60 apparecchiature a raggi X per il controllo pacchi

Fornitura apparecchiature raggi X per il controllo pacchi

L’Ufficio IX – Gare e contratti Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha determinato di esercitare il diritto di opzione per l’acquisto di ulterior ulteriori 60 apparecchiature a raggi X per il controllo pacchi, per un importo complessivo pari ad euro 1.137.560,00 .

