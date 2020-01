﻿Colpisce gli agenti della Polizia Penitenziaria e tenta di evadere ,bloccato detenuto

Colpisce gli agenti della Polizia Penitenziaria e tenta di evadere

Un nordafricano, detenuto per fatti di droga, e ricoverato presso la sezione detentiva del Ruggi per accertamenti, si è reso protagonista di un tentativo di evasione dall’ospedale. e: un detenuto tenta di evadere. Davanti agli sguardi di visitatori e personale – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – ha cercato di fuggire tra le auto in sosta dei dipendenti, in pieno giorno, dopo aver provato mettere ko i due agenti di scorta. Il 27enne, piuttosto robusto, ha dato una spallata all’agente che lo stava mantenendo facendolo cadere a terra, poi un colpo violento all’altro che era di spalle facendolo finire faccia a terra all’interno del mezzo. È iniziata così una vera e propria rincorsa al fuggitivo all’interno dell’area ospedaliera fino a quando, braccato e messo alle strette, il nordafricano è stato sgambettato da uno degli uomini in divisa che lo rincorreva, è caduto anche lui a terra, ed è stato bloccato. (salernonotizie.it)