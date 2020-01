Sesto sequestro della Polizia Penitenziaria in pochi giorni, i telefonini ora non sfuggono più grazie al body scanner

Avellino, carcere di Bellizzi. Fermata con due cellulari nella vagina E’ il sesto sequestro in pochi giorni, ora non sfuggono più grazie al body scanner

Su come i microcellulari entrassero nel carcere di Bellizzi (cento sequestri in un anno), si sono a lungo interrogati gli agenti della polizia penitenziara in servizio nella casa circondariale di Avellino. Ora, dopo l’arrivo del body scanner, finalmente si sono tolti quel dubbio. Sei sequestri in pochi giorni. E dopo i due cellulari, nascosti rispettivamente nella vagina della moglie di un detenuto e nell’ano di un recluso della provincia di Bari (che è stato poi sottoposto a un intervento chirurgico per l’estrazione del telefonino), nei giorni scorsi altri sequestri. In particolare a una donna, che avrebbe dovuto consegnarli a un familiare in cella. Anche in questo caso la visitatrice aveva nascosto i due cellulari nella vagina, e li avrebbe consegnati all’uomo durante il colloquio. Il progetto però è naufragato. Il body scanner ha rivelato la presenza dei due cellulari nella parti intime della donna. Erano sfuggiti alla perquisizione personale (chiaro), ma non al metal detecto

La diffusione del telefonini nelle celle è particolarmente grave. Soprattutto quando e capita spesso finiscono nelle mani di personaggi affiliati alla criminalita’ organizzata che,anche dal carcere , possono continuare a contattare altri esponenti del clan. (thewam.net)