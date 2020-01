Fornitura sottotute termiche per il Corpo di polizia penitenziaria

L’Ufficio IX Gare e contratti del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Direzione Generale del Personale e delle Risorse , ha esercitato il diritto di opzione per l’ acquisto di ulteriori n. 60.057 sottotute termiche, per un importo complessivo pari ad euro 1.017.966,15, oltre IVA, tale bando segue un bando del novembre 2017 che prevedeva la fornitura di n. 90.000 sottotute termiche (magliette e pantaloni) per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria, conformi ai criteri ambientali .

La scadenza del bando e’ il 23 gennaio 2020