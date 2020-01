Vigilanza armata, pubblicato il bando per la fornitura dei servizi



In data 9 gennaio 2020 la CONSIP S.p.A. – per conto del Ministero della Giustizia – ha pubblicato il bando relativo alla gara a procedura aperta per la fornitura di servizi di vigilanza armata. Il termine per la ricezione delle offerte è fissato al 10 marzo 2020, ore 16.00.