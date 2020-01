Carcere Petrusa, detenuto aggredisce medico e ispettore di polizia penitenziaria

La violenza s’è scatenata durante una visita medica specialistica. Più volte le organizzazioni sindacali di categoria, fra le innumerevoli criticità della casa circondariale, hanno denunciato anche la patologica carenza di organico

Ennesimo caso di aggressione all’interno della casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento dove, durante una visita medica specialistica, un detenuto si è scagliato contro lo psichiatra che lo stava sottoponendo ai controlli e contro un ispettore del corpo di polizia penitenziaria.“





„Il medico, grazie all’intervento del poliziotto, è riuscito ad evitare l’ira del paziente-detenuto. Così non è stato invece per l’ispettore della polizia penitenziaria che è stato colpito al volto da un pugno. Giunti i rinforzi, il detenuto è stato immediatamente immobilizzato. L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, mercoledì 15 gennaio. Non è il primo caso di aggressione che si verifica nel carcere di contrada Petrusa, più volte le organizzazioni sindacali di categoria, fra le innumerevoli criticità della casa circondariale, hanno denunciato anche la patologica carenza di organico che metterebbe a rischio la sicurezza stessa degli agenti di polizia penitenziaria.“ (agrigentonotizie.it)