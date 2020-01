Iniziative a favore della polizia penitenziaria con riferimento all’aumento degli organici, in particolare presso le carceri siciliane

Interpellanza parlamentare presentata dall’Onorevole MARIA CAROLINA VARCHI riguardanti la situazioni degli organici di Polizia Penitenziaria nelle carceri sicilane, di seguito l’intervento in aula dell’Onorevole

Grazie, Presidente, la illustro. La mia sarà una illustrazione rapida, perché il problema è abbastanza noto. Infatti, sono molte le cronache che negli ultimi tempi hanno rassegnato una fotografia preoccupante di quello che accade all’interno degli istituti penitenziari siciliani.

Sappiamo bene – molti studiosi lo hanno, nei secoli, ribadito – che il grado di una scelta di civiltà di una nazione si misura anche dal grado di civiltà delle carceri. Dobbiamo ricordare che all’interno delle carceri vi sono dei soggetti, che sono i detenuti, o in fase cautelare o in sede di espiazione di una condanna già definitiva, ai quali dovrebbe essere garantito uno standard di vita consono alla priorità, che per lo Stato è quella della rieducazione della pena, ossia fare in modo che chi trascorre un periodo della propria vita all’interno di un istituto penitenziario ne esca un uomo o una donna migliore di colui o colei che vi ha fatto ingresso.

Al tempo stesso, all’interno delle carceri ci sono delle figure importantissime, alle quali va destinata tutta l’attenzione del mondo della politica. Ed è il personale, gli uomini e le donne, della polizia penitenziaria. Sappiamo che la carenza di organico è diventata ormai un problema atavico. È diventato un problema che si ripercuote sugli standard di vita dei detenuti, come ho detto prima, ma ancor di più sulle condizioni di sicurezza, nelle quali queste persone si trovano a svolgere il proprio lavoro. Sono dipendenti pubblici, che sembrano però talvolta dimenticati da uno Stato, che non li considera adeguatamente, non fornisce loro gli strumenti, talvolta anche la dotazione.

Fratelli d’Italia, in questo, più volte è intervenuta, chiedendo una dotazione adeguata per gli agenti della polizia penitenziaria. Adeguata a cosa? Adeguata alle emergenze, signor Presidente, che si trovano a dover fronteggiare ormai quasi quotidianamente. Trapani, Palermo, Barcellona Pozzo di Gotto, Agrigento, tantissimi istituti penitenziari sono stati teatro di continue aggressioni ai danni della polizia penitenziaria.

È evidente che il sovraffollamento carcerario, da un lato, e la carenza di organico, dall’altro, non consentono di fare in modo che gli istituti penitenziari siciliani siano a un livello di civiltà decoroso, perché di questo si tratta. Si tratta di civiltà.

Io, personalmente, nell’esercizio della mia attività ispettiva, nell’esercizio delle mie prerogative parlamentari, ho deciso di visitare alcuni istituti penitenziari siciliani, per rendermi conto con i miei occhi delle situazioni che vi sono lì dentro, al di là dei proclami, talvolta roboanti, che la politica può fare. Ho trovato delle situazioni francamente disarmanti: detenuti affollati in spazi comuni, talvolta servizi igienici non adeguati, personale della polizia penitenziaria costretto, durante il proprio turno, a sorvegliare centinaia di detenuti, talvolta dislocati in ambienti diversi e separati dello stesso istituto penitenziario.

E, allora, non ci si sorprenda, quando poi i giornali raccontano di queste continue aggressioni ai danni degli agenti. Non ci si sorprenda se si verificano episodi acuti, come l’evasione di un detenuto. Non ci si sorprenda se si scopre che vi è spaccio di stupefacenti all’interno degli istituti carcerari o vengono rinvenuti oggetti proibiti, come i microtelefoni, che consentono le comunicazioni con l’esterno, che pure sono evidentemente, per ovvie ragioni, vietate.

Ecco, a fronte di tutte queste emergenze, che pure i sindacati hanno ripetutamente denunciato, hanno ripetutamente sollevato, non vi è un intervento incisivo. Potrei ricordare tante, tante battaglie, che sono state condotte anche da Fratelli d’Italia, non da ultimo la vicenda della base navale di Favignana e Trapani per i trasferimenti, che oggigiorno vengono ormai effettuati con gli aliscafi o addirittura con i traghetti, mettendo comunque anche a repentaglio la sicurezza dei passeggeri che lì si trovano, perché è stata dismessa la base navale. Quindi, è a fronte di tutti questi fenomeni, che sono degli episodi acuti. Basti pensare, ad esempio, con riferimento alla citata base navale e al servizio di sicurezza che svolge anche per quei territori. Nella piccola isola di Favignana, sono state raccolte centinaia di firme da parte dei cittadini, che volevano la permanenza di quella base navale, perché si sentivano così più sicuri. Basti pensare, proprio in occasione di una evasione, all’importante contributo dato dal personale altamente qualificato, che lì opera.

Allora, io credo che il problema si possa risolvere soltanto con un impegno serio, un impegno che non può riguardare piccole prebende, perché così sembrano quelle graziose concessioni, che di tanto in tanto il Governo sembra voler fare a questo mondo, al mondo penitenziario. Ma serve un intervento serio. Serve un intervento in termini di edilizia penitenziaria, perché molte strutture – si pensi, ad esempio, al carcere Ucciardone di Palermo – sono ormai vetuste e, a tratti, inadeguate per il ruolo che sono chiamate a svolgere. Quindi, servono interventi importanti nell’edilizia penitenziaria.

Servono interventi importanti in materia di organico, perché non vi è solo un dato squisitamente numerico, ma bisogna anche andare a vedere che, con un turnover sostanzialmente bloccato, l’età media si è alzata notevolmente all’interno del corpo della polizia penitenziaria. Dobbiamo ricordare che questi uomini e queste donne svolgono un lavoro già di per sé particolarmente usurante e reso ancor più usurante dalle condizioni nelle quali sono chiamati a svolgerlo. Allora, serve un serio turnover, che consenta di abbassare l’età media, un serio turnover che consenta di mettere a regime la pianta organica di tutti gli istituti penitenziari siciliani, affinché si possa fronteggiare quella che è un’autentica emergenza, come il sovraffollamento carcerario.

Su quest’ultimo punto va detto, per onestà intellettuale, che, dai dati che il Governo stesso ha pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia, emerge che gran parte del problema del sovraffollamento carcerario è generato dalla presenza di numerosi detenuti stranieri nei nostri istituti. Anche lì, Fratelli d’Italia da tempo si batte perché venga individuata l’unica soluzione praticabile, ossia accordi bilaterali, affinché i detenuti possano scontare la pena nel proprio Paese di origine, perché non possono, le nostre carceri, diventare una sorta di ostello, per la mancanza di tali accordi bilaterali, sui quali pure il Governo è stato impegnato da una risoluzione nella competente Commissione, presentata da Fratelli d’Italia.

Quindi, è un problema certamente atavico, è un problema che non è nato con questo Governo. È un problema che va affrontato, però, con cognizione di causa e va affrontato, tenendo a mente la dignità dei tantissimi lavoratori, dei tantissimi uomini e delle tantissime donne della Polizia penitenziaria