Assistente Capo Coordinatore di Polizia Penitenziaria operato d’urgenza dopo aver accusato un malore in servizio

Grande segno di assenza hanno dato le istituzioni negli ultimi tempi per quanto riguarda le situazioni delle carceri italiane. Assenza che molto probabilmente ha amplificato la gravità degli episodi che ogni giorno si verificano in tutti gli istituti penitenziari, quelle stesse grosse difficoltà che anche la casa circondariale di Pavia ha vissuto e che continua a vivere. E ormai da da diverso tempo infatti, che nell’istituto Pavese si respira un’aria pesante mal sopportata dai poliziotti penitenziari che oggi giorno sono chiamati a fronteggiare emergenze di vario genere con turni lunghi e pesanti…… lo stress che si accumula in queste situazione sempre più frequenti può portare ad eventi molto dannosi per la salute psicofisica di chi è chiamato in questi contesti a garantire ORDINE E SICUREZZA ed è proprio questo, quello che è capitato proprio poche ore fa, ad un Assistente Capo Coordinatore che fedele al proprio dovere, durante un intervento di servizio, nel tentativo di ristabilire l’ordine a seguito di un incendio appiccato da un detenuto nell’aprile cella, forse a causa del fumo respirato, forse per il forte stress per la situazione presente ma anche per quelle degli scorsi giorni è stato colto da un malore. Subito gravi sono apparse le sue condizioni di salute infatti, dopo le prime cure mediche prestate dal servizio sanitario interno al carcere è stato trasportato a mezzo ambulanza in ospedale per sospetto infarto dove è stato subito sottoposto ad intervento chirurgico, fortunatamente le condizioni del collega sono buone. All” Assistente Capo Cordinatore vanno la solidarietà e la vicinanza di questa Segreteria e gli auguri di una pronta guarigione.

I Segreteri Locali Alsippe di Pavia Carlo Minervino e Gabriele Paiano