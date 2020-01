Era evaso il 16 novembre scorso approfittando di un permesso premio concesso per far visita ad un parente nel campo nomadi di Secondigliano a Napoli proveniente dal carcere di Frosinone , da allora si erano perse le tracce del detenuto serbo .

Questa mattina in un operazione congiunta tra Squadra Mobile di Napoli e personale del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria l’uomo e’ stato rintracciato in una localita’ in provincia di Napoli